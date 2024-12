O 10 tem moral: São Paulo vê Luciano como inegociável e só vende para fora

Luciano está com moral no São Paulo. Um dos destaques da equipe em 2024, o camisa 10 viu a diretoria Tricolor fechar as portas para o interesse do Santos enquanto a negociação com Oscar, possível sombra do atacante no elenco do ano que vem, esfriou diante da incerteza do meia.

O 10 tem moral

Luciano oscilou durante a temporada, mas acabou como artilheiro isolado do time: foram 18 gols marcados, quatro à frente de Lucas e Calleri, que dividiram a 2ª posição.

Luciano foi um dos símbolos do São Paulo na temporada de 2024 Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O atacante também foi quem entrou em campo pelo Tricolor neste ano, atuando em 60 dos 68 jogos do clube. Rafael e Arboleda, ambos com 51 partidas, aparecem na sequência.