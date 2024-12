Pressionado, diretor do Santos vai à Argentina para tentar fechar técnico

O diretor resolveu ir para a Argentina por não ter tido respostas convincentes pelo Whatsapp ou ligação. A ideia é "pressionar" o técnico e seu estafe pessoalmente.

O Santos tem um acordo encaminhado com Gustavo Quinteros há algumas semanas, mas não consegue concluir a negociação.

Alexandre Gallo abriu a conversa, avançou e disse ao presidente Marcelo Teixeira que estava tudo certo. Os dias passam, porém, e a situação preocupa.

A expectativa era ter Quinteros logo depois do título argentino, no último domingo (15). Só que com a taça, haverá o "Troféu dos Campeões" a ser disputado diante do Estudiantes, no sábado (21).

O técnico deu entrevistas admitindo a possibilidade de renovar com o Vélez e deixou o Santos agoniado. O Peixe espera que Quinteros honre o acerto verbal. Há quem diga no clube da Vila Belmiro que o treinador até opinou sobre possíveis reforços.

Pressionado, Gallo pode deixar o Santos se não conseguir contratar Gustavo Quinteros. O Peixe completará um mês sem treinador nesta quarta-feira e prejudica o planejamento para 2025 diante desse atraso.