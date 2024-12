Santos tenta a contratação do meia Galoppo, do São Paulo

O Santos iniciou conversas para contratar o meia Giuliano Galoppo, que deve deixar o São Paulo em 2025.

A ideia do Peixe seria de contar com o argentino por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Recentemente, o Santos chegou a negociar com o São Paulo uma troca entre os atacantes Lucas Barbosa e Luciano, que foi recusada pela diretoria tricolor.

Sem espaço com Zubeldía, Galoppo deseja atuar com maior frequência e busca um novo destino para a próxima temporada. O Racing tem interesse no meia, mas ainda não abriu negociações.