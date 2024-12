Com ajuda de parceiro, São Paulo sonda situação de Paulo Dybala, da Roma

Com contrato perto do fim com a Roma, o argentino Paulo Dybala entrou no radar do São Paulo para 2025.

O tricolor recebeu, nos últimos dias, uma sinalização de um parceiro comercial que estaria disposto a trazer um jogador midiático para o clube no próximo ano. Diante disso, o São Paulo começou a vasculhar o mercado e nome de Dybala foi sondado.

A intenção do time do Morumbis foi consultar valores e condições de negócio pelo meia de 31 anos, mas até o momento não passou disso. Ex-Juventus, o jogador tem vínculo com a Roma até junho de 2025, e poderá em janeiro assinar um pré-contrato. A prioridade do São Paulo, porém, segue sendo Oscar para a camisa 10.