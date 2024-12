Palmeiras não acelera saídas e aguarda propostas que sejam boas para todos

Rony tem vínculo com o Alviverde pelo mesmo período de Zé Rafael e também aguarda propostas concretas para definir seu futuro. O atleta tem diversas sondagens do Brasil e do exterior, mas todas as conversas são embrionárias.

Ambos tiveram temporadas muito abaixo pelo clube. Rony atuou em 63 jogos na temporada (um número bem significativo, mas apenas 27 como titular). E Zé também virou reserva com o crescimento de Richard Ríos: o jogador sofreu com problemas físicos e só disputou 37 partidas no ano.

Palmeiras busca atletas para as posições de Zé Rafael e Rony. Um meio-campista que atua como camisa 8 e um atacante de referência são duas das prioridades do Alviverde no mercado — indicando que os dois atletas podem deixar o clube.