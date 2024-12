Artur Jorge confirma sondagem, mas promete seguir no Botafogo: 'Meu futuro é aqui'

Artur Jorge revelou que recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, a Ordem do Infante Dom Henrique por causa de tudo o que conquistou no ano de 2024 com o Botafogo. Ele agradeceu pelo carinho vindo de seu país natal, mas afirmou que segue como treinador do time carioca, mesmo sendo sondado por uma equipe de Portugal.

"O meu futuro é no Botafogo, tenho contrato aqui. O que posso dizer é que continuo como técnico do Botafogo. Chegar hoje e ter esse reconhecimento do meu país é muito importante. Me traz ambição para seguir trabalhando", falou.

O técnico admitiu que a proposta que recebeu não era de seu interesse. Ele afirmou que consideraria retornar somente se fosse para comandar Sporting, Porto ou Benfica.