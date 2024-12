Muito choro e dois gols: a despedida de Adriano Imperador no Maracanã

Adriano Imperador se despediu oficialmente dos gramados com dois gols numa lista festa no Maracanã neste domingo (15).

O Imperador se emocionou antes, durante e depois do amistoso, com as diversas homenagens dos familiares e amigos.

O momento de maior emoção foi aos 30 minutos do segundo tempo, quando apareceu no telão um recado do falecido pai Almir gerado pela inteligência artificial. Almir disse que todos amam Adriano e pediu para o craque vestir a camisa do Flamengo para se despedir oficialmente. Adriano, com a camisa do seu clube do coração, deu uma volta olímpica para ser ovacionado antes da partida continuar.