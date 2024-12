Ronaldo se diz pronto para ser presidente da CBF: 'O momento ajuda'

O atual presidente, Ednaldo Rodrigues, tem mandato vigente até o início de 2026. Ele foi retirado do cargo no fim de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que considerou inválido o acordo com o Ministério Público para permitir a última eleição da CBF. Ednaldo, porém, conseguiu uma liminar e voltou ao poder no início de 2024.

Não tem nada de novo por enquanto. As coisas vão acontecer naturalmente. Hoje eu só quero prestigiar o Didico, atenção total para ele, que teve linda história. Não poderia estar por aqui. Em breve teremos novidades. O momento ajuda, é uma oportunidade. Me sinto preparado para novos desafios. Vamos ver no que vai dar Ronaldo, no jogo do Adriano Imperador no Maracanã