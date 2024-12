Scarpa sobre derrota na final: 'Inadmissível. Estávamos com um a mais'

O final de temporada para o Atlético-MG não foi dos melhores. O Galo teve duas chances de título, contra Flamengo e Botafogo pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, mas foi derrotado em ambas finais e ainda se viu em uma situação delicada no Brasileirão. Gustavo Scarpa, meia do clube, falou sobre os momentos de tensão.

O que aconteceu

Scarpa classificou a derrota na final da Libertadores como 'inadmissível'. O Galo teve um jogador a mais desde o primeiro minuto de jogo, após Gregore, do Botafogo, ser expulso. Ele falou sobre a perda do título em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que irá ao ar na próxima segunda-feira (16) no canal do UOL Esporte no YouTube.