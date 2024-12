Mundial e Intercontinental: quais as diferenças entre as competições

Super Mundial de Clubes começará a ser disputado em 2025 Imagem: Leonardo Fernandez/Getty

Como é a Copa Intercontinental?

A Copa Intercontinental tem todas as características do antigo Mundial de Clubes, mas um nome diferente. A competição será disputada anualmente com todos os campeões continentais da temporada.

A competição terá um time a menos em relação ao antigo Mundial. O time campeão do país-sede foi excluído. Isso se deve ao fato de que, nesta primeira edição, apenas os três jogos finais serem disputados em uma sede única [Doha, no Qatar]. As duas partidas iniciais foram realizadas na casa das equipes mais bem ranqueadas pela Fifa e com datas espaçadas.

Alguns jogos foram "excluídos". As disputas do quinto e do terceiro lugar não serão mais realizadas em relação ao que acontecia no antigo formato.

O time sul-americano [Botafogo] foi 'rebaixado' neste novo torneio. Antes, os sul-americanos já entravam nas semifinais, assim como os europeus. Agora, eles entrarão nas quartas de final. As equipes europeias, por outro lado, foram 'promovidas', já indo direto à final.