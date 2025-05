Vasco precisa vencer em casa para avançar aos playoffs da Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada do Grupo G da Sul-Americana, o Vasco foi superado por 1 a 0 pelo Lanús, no Estádio Ciudad de Lanús.

Deste modo, o time carioca caiu para a terceira colocação, com os mesmos cinco pontos, dois a menos em relação ao vice-líder Melgar, e seis a menos que o líder Lanús. Assim, o Vasco precisa vencer o confronto direto com o Melgar, no dia 27 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário, para terminar em segundo e disputar os playoffs contra um terceiro colocado da Libertadores.