Fortaleza empata com Bucaramanga e perde chance de garantir classificação

Nesta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada do Grupo E da Libertadores, o Fortaleza recebeu o Atlético Bucaramanga na Arena Castelão e empatou sem gols.

Com o resultado, o Fortaleza ultrapassou o Racing, que tem sete pontos e um jogo a menos, e assumiu a liderança provisória, com oito pontos. Porém, desperdiçou a chance de se classificar às oitavas da competição com uma rodada de antecedência. O Atlético Bucaramanga, por sua vez, continuou em terceiro, agora com seis somados.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Vasco, pela nona rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário. No mesmo dia, mas pela 19ª rodada do Campeonato Colombiano, o Atlético Bucaramanga duela com o La Equidad, às 17h45, no Estádio Metropolitano de Techo.