Neymar avança em recuperação e pode reforçar o Santos já na Copa do Brasil

O Santos entende que, mesmo que Neymar jogue por apenas alguns minutos ou nem entre em campo, já será capaz de melhorar o ânimo do time. O UOL antecipou a possibilidade da antecipação da volta no dia 10 de maio.

O Peixe previa Neymar em campo somente contra o Botafogo no dia 1º de junho, mas o tratamento evoluiu melhor do que o esperado. O camisa 10 faz a transição do departamento médico para o campo e não sente mais nenhuma dor.

Neymar ainda não treinará com os companheiros nesta quarta-feira, mas ainda nessa semana deve ser liberado para atividades mais intensas. No momento, ele trabalha no gramado, porém, com movimentações leves e sem choque físico.

O astro diz a pessoas próximas que já gostaria de enfrentar o Corinthians no domingo, porém, o Santos e o estafe do meia-atacante consideram que ainda é cedo. O retorno diante do CRB virou uma possibilidade real.

Neymar até já trabalha com a possibilidade de ser convocado pela seleção brasileira. Os primeiros jogos de Carlo Ancelotti serão contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

A definição da "reestreia" e de quantos minutos poderia jogar dependerá da evolução nos próximos treinos. Fato é que Neymar deve ir até Maceió, mesmo que não tenha condições plenas de atuar.