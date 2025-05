Vasco perde na estreia de Fernando Diniz e vê Lanús garantir classificação

O jogo

O Vasco começou a partida tendo a posse de bola e trocando muitos passes. No entanto, os cruzmaltinos não criavam boas chances no setor ofensivo. Mesmo assim, os cariocas impediam também qualquer ação de perigo do Lanús.

O Vasco chutou pela primeira vez aos 25 minutos, com Coutinho. A bola foi perto do travessão. Em seguida, o Lanús teve grande chance de abrir o placar. Moreno foi lançado, passou por Léo Jardim e finalizou para o gol. O zagueiro Luiz Gustavo se esticou para salvar os cruzmaltinos.

A partir daí, o confronto ficou mais movimentado, com os dois times no ataque. Os vascaínos chegaram com qualidade aos 35 minutos, em chute de Hugo Moura. Sö que no restante do tempo, a bola seguiu entre as intermediárias. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Lanús voltou melhor e quase marcou aos três minutos. Bou recebeu passe na área e chutou na rede pelo lado de fora. No entanto, aos oito, os donos da casa abriram o placar. Carrera aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para a rede.

O revés fez o Vasco buscar o ataque. Só que os cruzmaltinos tinham dificuldade em criar boa jogadas. Já o Lanús passou a explorar os contra-ataques.