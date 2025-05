Vasco perde na estreia de Diniz e terá 'final' para seguir vivo na Sula

Na estreia do técnico Fernando Diniz no comando do Vasco, o Lanús (ARG) venceu os brasileiros por 1 a 0 nesta terça-feira, em confronto pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo aconteceu em La Fortaleza, Buenos Aires.

Carrera marcou o gol do confronto. Com a conquista dos três pontos, o Lanús chegou a 11, na liderança do grupo G e garantiu a classificação para as oitavas do torneio. O Vasco se manteve com cinco, em terceiro.

Com uma rodada restante, os brasileiros terão "final" por vaga nos playoffs do torneio. Sem chances de alcançar os argentinos na liderança e com os sete pontos conquistados pelo Melgar, atual segundo colocado, o Vasco precisa da vice-liderança para continuar vivo no torneio. A última rodada será um confronto direto entre o Gigante da Colina e os peruanos.