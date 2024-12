Luiz Henrique tem um quê de Garrincha por dribles e extracampo, diz Mattos

Atual camisa 7 do Botafogo, Luiz Henrique tem algumas características de Garrincha, que eternizou o número, afirmou Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho, nesta terça (10).

O colunista apontou que há semelhanças dentro de campo, com os dribles, mas também fora das quatro linhas, com um jeito "destrambelhado".