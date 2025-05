Jesus no Fla? Queda na Libertadores pode ser início do fim de Filipe Luís

A verdade é que a situação está tensa e que esse jogo com a LDU pode definir muita coisa, inclusive o início do processo de fritura de Filipe Luís.

Renato Maurício Prado

Classificação e jogos Libertadores

Bira: Filipe Luís foi sugerido na seleção

Tudo é muito rápido no futebol. Há um mês, a gente estava falando do Filipe Luís na seleção e talvez ele vire auxiliar do Jorge Jesus em um possível revés do Flamengo na Libertadores e uma 'queda' para a Sul-Americana. Seria uma vergonha. [...] O Flamengo começou a Libertadores um pouco no salto alto e também por isso foi se complicando.

Bira

