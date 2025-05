Alicia e RMP questionam 'dinizismo' no Vasco após estreia com derrota

No primeiro jogo sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco foi derrotado pelo Lanús (ARG) na Copa Sul-Americana. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renato Maurício Prado debateram a implementação da filosofia do novo treinador no clube cruzmaltino.

Com a derrota, o Vasco caiu para a terceira posição do Grupo G. A equipe tem cinco pontos, seis a menos do líder Lanús. Melgar (7), do Peru, e Puerto Cabello (4), da Venezuela, completam a chave.

RMP: Estilo do Fernando Diniz exige qualidade técnica