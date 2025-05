COB inclui Guga, Edinanci, Daiane e Afrânio Costa no Hall da Fama

O esporte brasileiro eternizou quatro grandes ídolos nacionais no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em uma cerimônia realizada na noite desta terça-feira no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), foram homenageados Daiane dos Santos, da ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, Gustavo Kuerten, do tênis, e Afrânio Costa, do tiro esportivo (in memoriam).

Os homenageados marcaram as mãos em moldes que serão exibidos futuramente no Centro de Treinamento do COB.

Afrânio da Costa