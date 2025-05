Libertadores: Fortaleza só empata e desperdiça chance de avançar às oitavas

Empilhando gols perdidos, o Fortaleza não saiu de um 0 a 0 contra o Bucaramanga e perdeu a chance de se garantir nas oitavas da Libertadores, mas alcançou a liderança provisória do embolado Grupo E da Libertadores. O duelo ocorreu dentro do Castelão e foi válido pela penúltima rodada da chave.

Com o resultado, a equipe de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 8 pontos e se colocou no topo do grupo. O Racing, no entanto, soma 7 pontos e joga amanhã, em casa, diante do lanterna Colo-Colo. O empate deixou os colombianos, por outro lado, com 6 pontos.

O Fortaleza decidirá seu futuro na Libertadores diante do Racing na Argentina — a última rodada do Grupo E ocorre daqui a duas semanas, no dia 29 de maio. O Bucaramanga, também longe de seu estádio, mede forças com o Colo-Colo.