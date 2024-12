Bastos está fora de estreia do Botafogo na Copa Intercontinental

Desde então, Bastos é desfalque no Alvinegro. Ele não pôde atuar tanto na final da Libertadores quanto no duelo contra o São Paulo, na última rodada do Brasileirão que definiu o título nacional do Glorioso com a vitória por 2 a 1.

A grande tendência é a de que Adryelson siga entre os titulares ao lado de Alexsander Barboza. O defensor foi quem substituiu o angolano nestas partidas e foi bem.

Outro desfalque em Doha é Vitinho. O lateral direito se lesionou contra o Internacional, na penúltima rodada do Brasileiro, e sequer viajou para Doha.

Botafogo e Pachuca se enfrentam nesta quarta (11), às 14h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Quem vencer encara o Al Ahly, do Egito, pela semifinal. O Real Madrid, da Espanha, já é um dos finalistas.