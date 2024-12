Mercado: Fla atrás de palmeirense, 'não' do São Paulo e explicação de Dunga

Yuri fica (mas quase saiu). O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou que ficará no clube em 2025. Ele, no entanto, disse que só não saiu do alvinegro neste ano por uma cirurgia na vesícula. Ele iria sair do Timão, mas o procedimento o fez perder a janela de transferências.

Conversas envolvendo Luciano no Santos não avançaram por recusa do Tricolor Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Rejeição do Tricolor. O São Paulo não quis conversa com o Santos em relação a uma possível negociação de Luciano, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "O Santos demonstrou interesse pelo Luciano e chegou com uma grana mais o Lucas Barbosa, que é um jovem do Santos. O São Paulo não gostou do modelo e achou baixo o valor", disse.

O mercado do Galo. A diretoria do Atlético-MG aparenta ter um alvo definido para o comando técnico da equipe para a temporada 2025. A prioridade é a contratação do treinador português Luís Castro, que fez sucesso no Botafogo em 2023. Segundo informações da Itatiaia, a intenção do Galo é se reunir com Luís Castro nas próximas horas. Caso as conversas não avancem, o Atlético-MG conta com um segundo nome em sua lista: Cuca.

Dunga não deve voltar tão cedo a trabalhar como técnico no futebol brasileiro Imagem: Masashi Hara/Getty Images

E o Dunga? Frequentemente especulado no mercado da bola, Dunga não deve voltar a trabalhar como técnico tão cedo. O objetivo do capitão do tetra e ex-comandante do Brasil por duas vezes é outro: curtir sua esposa Evanir, seus filhos e seus netos. "Minha época já passou. Quando você tem um pensamento em que há choque com o que está acontecendo no futebol... Eu já briguei muito na minha vida e chega uma hora que você quer aproveitar", falou.