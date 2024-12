Atlético-MG planeja avançar em contato com técnico Luís Castro; Cuca é 2ª opção

A diretoria do Atlético-MG aparenta ter um alvo definido para o comando técnico da equipe para a temporada 2025. A prioridade é a contratação do treinador português Luís Castro, que fez sucesso no Botafogo em 2023.

Segundo informações da Itatiaia, a intenção do Galo é se reunir com Luís Castro nas próximas horas. A ideia é apresentar o projeto do clube do próximo ano ao técnico.

Caso as conversas com Luís Castro não avancem, o Atlético-MG conta com um segundo nome em sua lista. O experiente Cuca, campeão da Libertadores pelo clube, pode ser uma opção para a diretoria.