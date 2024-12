Dunga diz por que está fora do mercado e vê contradição no futebol nacional

Classificação e jogos Brasileirão

O futebol, no entanto, não está totalmente escanteado. O ex-jogador, que esteve nesta segunda (9) no Troféu Mesa Redonda, da Gazeta, falou sobre o cenário brasileiro — e não escondeu sua insatisfação com algumas filosofias adotadas atualmente.

Voltar a treinar um clube brasileiro é algo que está longe dos planos, segundo ele. O motivo? Além da prioridade com a família, seus pensamentos se "chocam" com o que se aplica na terra do país pentacampeão.

Minha época já passou. Quando você tem um pensamento em que há choque com o que está acontecendo no futebol... Eu já briguei muito na minha vida e chega uma hora que você quer aproveitar. Hoje, todos falam uma palavra linda: "transição". Se 50% de um time tem mais de 35 anos, como vai fazer transição e jogar em velocidade? Como fazer isso com o time viajando 70 mil km por ano? É uma contradição do que se fala. A gente muda de esquema, mas ao mesmo tempo fala que não tem tempo para treinar... Para que lado eu vou?

Dunga

Dos técnicos estudados ao "resultadismo"

Jargão em alta. "O futebol tem uma expectativa muito grande. No Brasil, o pensamento é: se estudou, todo mundo acha bom. Todo mundo estuda: o Zagallo, o Parreira, o Felipão... Todo mundo estudava. Hoje, são dois termos que se usam muito: 'estudou' e 'fez curso na Europa'. [Os técnicos] ficaram uma semana na Europa, não viram nem dois treinos e vêm aqui dizer que estudaram... Se pudéssemos estudar nossos treinadores, como Felipão, Zagallo, Parreira, talvez o futebol brasileiro estivesse mais adiantado."