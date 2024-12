Pedro Lourenço revela reunião e decreta permanência de Diniz no Cruzeiro

As mudanças no elenco já começaram com a saída de cinco atletas. O goleiro Gabriel Grando, o lateral direito Wesley Gasolina, o volante Ramiro, o meia Álvaro Barreal e o atacante Rafa Silva não vão permanecer no Cruzeiro em 2025. Nas redes sociais, o time mineiro confirmou as saídas e agradeceu aos atletas.

Outras peças podem deixar o Cruzeiro em breve: o meia Mateus Vital, o goleiro Anderson, o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral esquerdo Marlon e o volante Fernando Henrique.