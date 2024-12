Athletico-PR demonstra interesse no retorno do goleiro Santos

O Athletico-PR demonstrou interesse no retorno do goleiro Santos, que pode deixar o Fortaleza na próxima janela de transferências.

O Furacão fez contato nos últimos dias e sondou a situação do arqueiro de 34 anos. Titular da posição, Mycael, de 20 anos, foi alvo de sondagens de clubes europeus recentemente e é esperado que o Athletico receba ofertas em breve.

Com a ascensão de João Ricardo no gol do Fortaleza, Santos pouco foi acionado durante a temporada e atuou em apenas quatro partidas. Ele foi contratado pelo Leão no começo desta temporada, a troco de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões), depois de dois anos consecutivos no Flamengo. Tem contrato válido até dezembro de 2026.