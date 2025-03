CBF repudia racismo contra Luighi e cobra Conmebol por 'rigor nas punições'

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou nota oficial em repúdio ao caso de racismo sofrido por Luighi, jogador do Palmeiras, na partida desta quinta-feira contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20.

O que aconteceu

"A entidade já acionou a Diretoria Jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições", disse a entidade. "O protesto será feito ao presidente Alejandro Dominguez e à Comissão Disciplinar da entidade que comanda o futebol na América do Sul. O jogador do Palmeiras foi alvo de uma ofensa racista por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante o jogo válido pela Conmebol Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira, no Paraguai."

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues reforçou o apoio ao atleta do Palmeiras: "É chocante assistir cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida pelo Luighi. Basta de racistas no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas".