Flamengo tem interesse na contratação de JP Sampaio, diretor do Palmeiras

João Paulo Sampaio já foi alvo de procuras de outros clubes da Série A. No início do ano, Bahia e Corinthians chegaram a tentar a contratação do profissional, que optou por recusar as investidas.

Prestes a completar dez anos de Palmeiras, João Paulo Sampaio já acumula mais de 200 títulos na base do clube, incluindo todas as categorias, do sub-11 ao sub-20. Antes de chegar ao Palmeiras, em maio de 2015, na gestão do ex-presidente Paulo Nobre, João Paulo Sampaio era diretor de futebol do Vitória.