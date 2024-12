Yuri chora, diz que fica no Corinthians e revela: 'Tinha jogado a toalha'

Yuri venceu o prêmio de melhor atacante no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta. Ele também levou para casa o troféu de artilheiro do ano e afirmou que fica no Corinthians em 2025.

"Fico muito orgulhoso de mim mesmo. Sei que muitos passaram por dificuldades e jogaram a toalha. Fico no Corinthians, tenho contrato até dezembro de 2027", falou o atacante durante o evento em São Paulo.

A declaração fez Hugo Souza, goleiro do Corinthians que também foi premiado, levantar na plateia e comemorar. A celebração foi respondida pelo centroavante no palco.

Yuri chorou ao receber a premiação das mãos de Elano, que o revelou ainda no Santos. O ex-jogador lembrou as dificuldades. "Ele sabe como foi na base do Santos. Os momentos difíceis que passei. Não tinha pessoa melhor para entregar esse prêmio", disse Yuri.

Eu nunca desacreditei que isso seria possível. Eu vi esse menino com 15 anos em um campo sintético e falei que ele não iria permanecer ali muito tempo, que eu viraria auxiliar do clube e minha primeira missão seria subir os dois (ele e Rodrygo) Elano