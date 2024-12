Mancha se pronuncia sobre renúncia de presidente e diz como será dirigida

O ex-presidente da Mancha trocou de advogado em meio às investigações. Ele era representado no início do trabalho policial por Gilberto Quintanilha, que segue sendo o advogado da organizada no caso, e agora está com o escritório Jacob Alcaraz.

Confira as notas de Jorge

À Mancha Alviverde

Nos últimos três anos, orgulhosamente ocupei o cargo de presidente do Grêmio Recreativo e Cultural Torcida Mancha Alviverde, uma organização histórica com mais de 90 mil sócios que realiza inúmeros projetos sociais e se dedica incansavelmente a promover a união no futebol.

Devido aos acontecimentos recentes, contudo, não posso mais continuar. Comunico a todos que renuncio à presidência dessa valorosa torcida, cujos interesses estão acima de qualquer ato isolado. Meu afastamento é necessário não apenas para preservar minha família, mas também para que eu possa me dedicar exclusivamente à minha defesa e provar minha inocência.

Jorge Luís Sampaio Santos