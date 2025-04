Filipe Luís admite desempenho abaixo, mas valoriza vitória do Flamengo fora de casa pela Libertadores

FIM DE JOGO NA VENEZUELA!



Com gol de Juninho, o Flamengo vence na estreia por 1 a 0 e assume a liderança do grupo!#VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/6z0heskerb

? Flamengo (@Flamengo) April 4, 2025

"Me surpreendeu a mudança de sistema do Deportivo Táchira, eles não vinham jogando com uma linha de cinco. Estavam jogando no 4-4-2. Isso nos gerou uma surpresa. Não foi nossa melhor noite, mas o time soube competir para vencer", acrescentou.

No segundo tempo, Juninho marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o Flamengo, que assume a liderança do grupo C. No outro confronto da chave, LDU e Central Córdoba empataram em 1 a 1.

Essa foi a primeira vitória do Rubro-negro fora de casa na Libertadores desde 2022, quando derrotou o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela semifinal daquela edição. Nas duas últimas edições da competição, o Flamengo não venceu longe do Maracanã.