CBF cota nomes que só podem assumir depois do Mundial e Mourinho em baixa

B. Carlo Ancelotti já desmentiu qualquer contato e tem acordo com o Real Madrid até junho de 2026. Nesta novela, ele não quer ser nosso amigo, plagiando Cazuza.

C. Abel Ferreira não sairá do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. Pode se tornar a solução viável no segundo semestre, mas a Data Fifa acontecerá em 4 e 9 de junho e o Mundial começa em 14 de junho. Leila Pereira, como presidente do Palmeiras, não tem o direito de dizer à sua torcida que permitirá o duplo trabalho, às vésperas de compromissos tão importantes do clube que preside.

D. José Mourinho está em segundo lugar no Campeonato Turco, acaba de ser eliminado da Copa da Turquia e de agredir seu colega Okan Buruk, do Galatasaray. Mourinho não deve ter seu contrato renovado com o time turco, mas está distante do melhor momento de sua carreira.

Não se deve descartar a ideia de um técnico interino na Data Fifa. A situação para a contratação do novo treinador não parece confortável para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.