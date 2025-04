Nice x Nantes: Palpite: Onde Assistir, Estatísticas, Hora - Ligue 1 - 04/04

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem variar de acordo com as bets.

🎯 Palpite 1: Chance Dupla: Nice/Empate & Mais de 1.5 gols

O Nice ocupa a 4ª posição na Ligue 1, enquanto o Nantes está em 13º lugar. Jogando em casa, o Nice apresenta um desempenho sólido, com 62% de vitórias. Além disso, 97% dos jogos entre as equipes tiveram mais de 1.5 gols, indicando uma tendência para partidas com pelo menos dois gols. ​

Toque no botão abaixo para pegar nosso palpite seguro de Nice x Nantes no mercado de Dupla Chance e Mais de 1.5 gols!

🎯 Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios

As partidas entre Nice e Nantes costumam ser movimentadas, com uma média de 3.19 gols por jogo. Esse ritmo intenso geralmente resulta em um número elevado de escanteios. Portanto, é razoável esperar que o jogo tenha mais de 9.5 escanteios. ​