De Bruyne anuncia saída do Manchester City após dez temporadas

O que aconteceu

De Bruyne oficializou a despedida após dez temporadas no City. O belga foi contratado há dez anos, em 2015, e virou um dos maiores nomes da história do time inglês.

De Bruyne celebra gol em Newcastle x Manchester City, jogo do Campeonato Inglês Imagem: Alex Livesey/Getty Images

O meio-campista de 33 anos tem contrato com o clube azul de Manchester até o final de junho deste ano. Pelo City, ele conquistou a Liga dos Campeões inédita, o Mundial e seis vezes a Premier League, entre outros títulos.

O belga não deu indícios sobre seu próximo passo na carreira. No entanto, ele foi especulado como alvo do futebol árabe nos últimos meses e já se mostrou aberto à possibilidade no ano passado.

Confira a íntegra do comunicado do jogador

"Caro Manchester. Vendo isso, você provavelmente percebe onde isso vai acabar. Então, vou ser direto e dizer que esses serão os meus meses finais como um jogador do City. Nada disso foi fácil de escrever, mas como jogadores, nós sabemos que esse dia eventualmente vai chegar. O dia é hoje, e vocês merecem ouvir vindo de mim.