EUA x Brasil Futebol Feminino: Palpite, Onde Assistir, Hora e Estatísticas

EUA x Brasil futebol feminino: veja o palpite deste confronto amistoso deste sábado, 5 de abril.



A partida marca o reencontro após a final olímpica de Paris 2024, quando os EUA venceram por 1 a 0. E os números seguem pesando para o lado norte-americano.

Com 24 vitórias em 31 confrontos diretos, as estadunidenses levam vantagem expressiva. No entanto, o Brasil chega com atletas em boa fase no ataque, o que pode favorecer mercados alternativos como ambas equipas marcam, ou apostas em escanteios totais.