Al-Hilal x Al Nassr Palpite: Escalações, Onde Ver, Estatísticas - 04/04

🎯 Palpite 2: Ambas Marcam: Sim & Mais de 2.5 Gols – Odd de 1.51 na F12.Bet

O Al Hilal costuma marcar muitos gols em casa (média de 2.96 como mandante na temporada). Já o Al Nassr, também marca bastante, especialmente com Cristiano Ronaldo no ataque. Nos últimos 5 jogos, a média de gols do confronto foi de 2.8 gols.

Por isso, escolhemos esta aposta múltipla com o cenário de Ambas Equipes Marcam e com mais de 2.5 gols no jogo. Toque no botão abaixo para pegar a odd de 1.51 na F12!

🎯 Palpite 3: Al Nassr: Mais de 2.5 Cartões – Odd de 1.66 na Superbet

O Al Nassr recebeu mais do que 4 cartões em 9 dos seus últimos 10 jogos contra o Al-Hilal e está há 19 jogos seguidos batendo a linha de mais do que 2.5 cartões contra o rival. Considerando que este é um jogo com rivalidade e um estilo físico acirrado, a tendência é clara de apostar nesta linha.