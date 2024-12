O que deu errado para o Palmeiras viver pior ano da Era Abel Ferreira

Estêvão, principal nome do time no ano, perdeu os dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e não se conseguiu estar 100% para os jogos contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O zagueiro Murilo também sofreu lesões na coxa e nos tornozelos e chegou a desfalcar o time nesta reta final.

Classificação e jogos Brasileirão

"Gols nos milímetros"

O Palmeiras fez um jogo de ida péssimo contra o Flamengo na Copa do Brasil e perdeu por 2 a 0. Na volta, no Allianz Parque, fez o gol cedo e chegou a marcar o segundo gol no 2º tempo, mas a arbitragem anulou por um impedimento no detalhe.

Contra o Botafogo, os milímetros foram o diferencial para o toque de mão de Gustavo Gómez no gol no final do jogo que levaria a decisão para os pênaltis na Libertadores. O gol acabou sendo anulado após checagem do árbitro no VAR.

Jogos longe do Allianz Parque

Abel Ferreira disse após a vitória contra o Cruzeiro que um dos problemas do Palmeiras no ano foi a falta do Allianz Parque. A equipe teve duas derrotas no Brasileirão em dois jogos que mandou na Arena Barueri pela ausência do Allianz, contra Inter e Athletico-PR.