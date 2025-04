Bruno Fernandes, do Manchester United, vence o prêmio de melhor do mês do Campeonato Inglês

? "Bruno, Bruno, Brunooo..." ??@B_Fernandes8 is the @PremierLeague Player of the Month for March ?#MUFC || #PL pic.twitter.com/DoGILqTxpB

? Manchester United (@ManUtd) April 4, 2025

Essa foi a quinta vez que Bruno Fernandes venceu o prêmio de melhor jogador do mês no Campeonato Inglês e a primeira desde dezembro de 2020. O português é o terceiro maior vencedor do troféu, ao lado de Wayne Rooney e Robin van Persie.

Na temporada, Bruno Fernandes disputou 45 jogos, marcou 16 gols e deu 15 assistências. Somente no Inglês, foram 29 partidas, sendo titular em todas as oportunidades, oito bolas na rede e nove passes para gol.

O Manchester United volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Manchester City, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. A equipe do técnico Rúben Amorim ocupa a 13ª posição, com 37 pontos. Os Citizens são o 5º colocado, com 51 pontos.