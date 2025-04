Ex-Barça, Arthur Melo é assaltado na rua e tem relógio levado na Espanha

O meio-campista Arthur Melo, ex-Barça e atualmente emprestado ao Girona, foi roubado nas ruas de Barcelona na tarde de ontem. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal espanhol AS e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Arthur teve seu relógio levado por dois assaltantes na Passeig de Gràcia, uma das avenidas mais famosas da cidade catalã. De acordo com a publicação, ele estava retornando das compras em um estacionamento quando teve o item roubado em "questão de segundo" por um indivíduo, que fugiu com comparsa em uma moto.

Apesar do susto, o jogador de 28 anos não sofreu nenhum dano físico e já registrou queixa. O crime ocorreu à luz do dia, no meio da tarde, no dia de folga do atleta. O UOL ouviu de pessoas próximas ao meia que ele está "100%".