McLaren domina primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio do Japão de F1

Os dois treinos livres para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 aconteceram na madrugada desta sexta-feira, no Circuito de Suzuka. A McLaren dominou as duas sessões, com Lando Norris sendo o mais rápido no treino livre 1 e Oscar Piastri na segunda sessão.

Na primeira sessão do dia, Lando Norris precisou de 24 voltas para atingir a marca de 1min28s549 e foi o mais rápido. O piloto da McLaren ficou à frente de George Russell (1min28s712), da Mercedes, e Charles Leclerc (1min28s965), da Ferrari.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, correndo pela Kick Sauber, fez sua volta mais rápida com o tempo de 1min30s147 e terminou na 20ª posição.