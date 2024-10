Mancha Verde é vetada de estádios em SP; polícia pede prisão de lideranças

A Mancha Verde está proibida de entrar em estádios de São Paulo após a emboscada contra um ônibus com integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último final de semana. Em outra ponta da investigação, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão temporária do presidente e do vice da organizada, além de outros quatro integrantes, por envolvimento no ataque.

O veto à presença da torcida em jogos foi determinado pelo MP-SP, e a decisão já foi acatada pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Em comunicado, a FPF informou "atender integralmente a recomendação para que seja proibida a entrada, nos estádios de futebol do Estado de São Paulo, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada" Mancha Verde.

Já o pedido de prisão envolve o presidente da organizada, Jorge Luiz Sampaio Santos, o vice Felipe Matos dos Santos, conhecido como Fezinho, e outros membros ligados à diretoria: Leandro Gomes dos Santos, Henrique Moreira Lelis, Aurélio Andrade de Lima e Neilo Ferreira e Silva, o Lagartixa. O relatório da polícia aponta o presidente como o "mentor intelectual" da ação e "principal interessado" no revide por confronto anterior entre as torcidas ocorrido em 2022. Fezinho e Leandro foram identificados como envolvidos na emboscada por meio de gravações.