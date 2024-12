Flamengo elege novo presidente com estádio e finanças no centro do debate

As finanças e os investimentos no futebol também levantaram debates. O Flamengo teve um aumento da dívida líquida em R$ 395 milhões durante o ano de 2024. A explicação para isso são os gastos com a compra do terreno do estádio e contratações de jogadores. Dentro desse cenário, o clube tenta se manter competitivo em meio aos altos investimentos dos rivais com as SAFs, algo que todos dizem ser contra.

Logo após a eleição, o planejamento para 2025 já vai entrar em pauta. Com o fim da temporada ontem (8), o vencedor precisará começar a planejar o que pensa para o clube no próximo ano, especialmente para o futebol. Todos eles garantem que Filipe Luís será o treinador do time, mas o comando do departamento inevitavelmente vai mudar, já que Marcos Braz está de saida.

Os três candidatos são ou foram parte da atual gestão de Rodolfo Landim. Dunshee é o nome da situação e terá o atual mandatário como CEO caso eleito. Bap e MGM acusam o adversário de usar a máquina a seu favor para fazer campanha nos últimos meses.

Ao UOL Esporte, Bap e MGM falaram sobre os planos para a gestão. Dunshee não quis receber a reportagem.

Chapa 1 - Luiz Eduardo Baptista

Vice: Flávio Willeman

Nome: "Raça, Amor e Gestão"