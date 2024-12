Vice cita promessa de Gabigol e defende Landim: 'História vai corrigir'

Marcos Braz minimizou as críticas da torcida e do próprio Gabigol à diretoria do Flamengo na despedida do atacante do clube. Ele também revelou uma promessa do jogador a ele sobre retornar ao rubro-negro no futuro.

O projeto do Gabriel deu certo. Muito certo. Tudo que foi posto a ele no primeiro momento desde 2019, ao qual tive uma boa participação e ele sabe disso. Minha relação com o Gabriel foi de tapas e beijos, uma boa relação. Tem muita coisa que a história vai corrigir. Landim foi o maior presidente da história do Flamengo, ganhou uma Libertadores em cada mandato, dois títulos nacionais, fez uma revolução na parte de marketing. Falar do Landim nesse momento não seria plausível. Mas respeitamos sempre as manifestações, existem muitas em diferentes pontos de vista. Mas acho que o que vale hoje é o tamanho do atleta, a história dele. E essa diretoria foi muito importante para que isso acontecesse. Marcos Braz

O que mais ele disse?

Gabigol vai voltar um dia? "Não podemos falar isso porque não sabemos nem se eu vou voltar um dia. Seria muita pretensão. O que posso falar é que sabemos o que conversamos nesses últimos dias. O Gabriel é um jogador importantíssimo nesse processo todo. Acreditou no projeto que levamos a ele, projeto que muitas pessoas questionaram. Eu nunca tive dúvida em relação a ele no Flamengo. O que eu conversei com ele ficará entre nós e deu tudo certo."