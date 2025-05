Charles do Bronx não era o plano A para o UFC 317, mas pouco importa

Nem sempre os caminhos mais improváveis deixam de levar aos grandes palcos. E esse parece ser o caso de Charles do Bronx, que foi oficialmente escalado para disputar o cinturão vago dos pesos-leves contra Ilia Topuria no UFC 317, dia 28 de junho, em Las Vegas. A decisão animou os fãs brasileiros - com razão -, mas é curioso observar como essa luta só se tornou realidade por uma combinação inusitada de fatores.

O plano inicial da organização era outro. A ideia era ter Dricus Du Plessis contra Khamzat Chimaev na luta principal do evento, com o título dos pesos-médios em jogo. Mas o sul-africano se machucou, e o confronto caiu. A segunda opção, ao que tudo indica, envolvia Alex Poatan contra Magomed Ankalaev, pelo cinturão dos meio-pesados. No entanto, o brasileiro teria recusado o convite, o que pode explicar o post enigmático de Poatan nas redes sociais - ele mais tarde alegou ter tido sua conta hackeada.

Nesse vai-e-vem de planos frustrados, outro fator determinante entrou em cena: a derrota de Belal Muhammad no UFC 315. Amigo e parceiro de treinos de Islam Makhachev, Belal segurava uma peça-chave nesse tabuleiro. Com a derrota, abriu-se o caminho para que Makhachev subisse de categoria e deixasse vago o título dos leves - abrindo espaço para Charles.