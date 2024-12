Festa de despedida foi linda. Até Gabriel pegar o microfone...

A festa foi espetacular, o mosaico lindo. O delírio na arquibancada, antes, durante (com ênfase na hora do gol) e depois (na sua substituição e na volta olímpica), impressionante. Não resta dúvida, Gabriel Barbosa se despediu da torcida rubro-negra como grande ídolo que se tornou nos últimos anos.

Quando o microfone lhe foi estendido, entretanto, deixou claro o porquê está saindo: desde 2022, quando fez o gol que garantiu a sua segunda Libertadores, passou a acreditar que é muito mais do que realmente é — um jogador decisivo, importantíssimo nessa segunda era de ouro do Flamengo, mas não um semideus, que, entre outras coisas, se achou no direito de republicar charge na qual aparecia sentado num trono, sorridente, com duas taças da Libertadores, diante de um Zico emburrado, com apenas uma:

"Cheguei aqui um menino, e acho que hoje é o dia em que me torno imortal. Daqui a pouco vou ter 30 anos, 35, 40, 90, não vou mais estar na Terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Então acho que hoje encerra-se um ciclo, hoje eu virei uma lenda", disse, na saída do campo.