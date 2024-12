Eleição do Fla: Bap quer futebol autônomo e estádio com dinheiro de dentro

Guardiola e Simeone são dois ótimos técnicos. No Flamengo, não cabe um cara com perfil do Simeone, mas ele é um ótimo técnico. O Flamengo não teria esse tipo de coisa de: 'É, mas o Bap conversou com o Simeone, passou com ele 30 dias na seleção e achou o cara ótimo'. Não tem nada a ver com o nosso DNA.

Na época do conselhinho, o presidente era o Landim. A caneta era dele. Alguns modelos acontecem porque é possível fazer na hora. Eu sempre quis uma profissionalização ampla, geral e restrita do futebol, mas não era possível à época. O dia que eu for presidente do Flamengo, eu garanto para vocês que é como eu vou operar. Aliás, eu sempre disse isso. Talvez os meus argumentos não tenham sido suficientemente bons para convencer a quem de direito. Não vai ter conselho nenhum."

Finanças

"Isso é muito preocupante, o endividamento de curto prazo do Flamengo em até um ano é uma barbaridade. Essa última janela, o que está sendo gasto no final dessa gestão é uma loucura. E isso vai aparecer no balanço do fim de ano, só que depois das eleições. Isso vai aparecer ano que vem, esse endividamento de curto prazo. O Flamengo deve estar saindo de 40 a 50 milhões para 500, 400 e tantos milhões. Mas quem entende de balanço, quem entende de números, está vendo isso. A gestão atual nega, insiste que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos uma bomba relógio armada para o próximo presidente do Flamengo. Sempre tem uma saída. Entendo que a situação do Flamengo hoje, em que pese ela ser delicada, o elenco é qualificado e nós, com alguns ajustes aqui e acolá, podemos ter um time muito forte, competitivo e para brigar por tudo com prioridade para o Brasileiro.

Eu entendo que do ponto de vista financeiro você tem que ser mais equilibrado. Agora, isso significa dizer que você não vai gastar? Não, mas nós não vamos gastar como foi feito nessa última janela. Essa última janela, do ponto de vista de direção de negócios, eu qualifico isso como temerária."

Liga

"O Flamengo assinou o novo contrato que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, vamos ter de conviver com ele. É um contrato que, em relação às bases anteriores, que eu havia participado da negociação, reduziu o faturamento do Flamengo de R$ 410 milhões em cinco anos. Vamos ter de buscar em outras frentes.