Cori aprova orçamento de 2025 do Corinthians, mas sem vaquinha da Gaviões

O Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians aprovou o orçamento do clube para 2025, mas sem a presença da vaquinha da Gaviões da Fiel e do Fundo Imobiliário da Arena.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (9), o Cori solicitou que o projeto DoeArena, que visa quitar o estádio, fosse retirado da previsão orçamentária. O Timão apresentou um documento na última semana, que apontava a vaquinha como ponto primordial para resolução da dívida com a Caixa, inclusive com possíveis cenários — do pessimista ao mais otimista.

Na previsão otimista, o projeto da organizada terá arrecadação de R$ 600 milhões. No entanto, para alcançar os números, a arrecadação teria que ser de R$ 50 milhões ainda em 2024. Até o momento, o projeto alcançou pouco menos de R$ 29 milhões.