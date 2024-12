Bola de Prata: Filha de Yuri Alberto invade coletiva com Garro e rouba cena

Yuri Alberto e Rodrigo Garro foram os premiados do Corinthians no Bola de Prata, mas quem roubou a cena foi a pequena Ysis, filha do atacante alvinegro e também artilheiro do Brasileirão. A menina "invadiu" a entrevista coletiva da dupla, deu beijinhos no pai e até pediu comida.

O que aconteceu

Ysis entrou na sala de coletiva e correu direto em direção a Yuri, que falava sobre a parceria com Memphis Depay. O camisa 9 interrompeu a fala, colocou a filha no colo e seguiu a entrevista.

A pequena ainda deu um beijo que "quebrou" a fala séria do pai, ganhou um potinho com comida e usou o microfone para pedir mais. Ela interrompeu uma resposta de Garro ao fazer sons com a boca, fazendo todos os presentes darem risada. Na sequência, ela apontou para a boca aberta, pedindo mais comida.