Copa do Brasil: veja os 92 times classificados para o torneio em 2025

As últimas vagas para a Copa do Brasil de 2025 foram preenchidas no último final de semana. Ao todo, 92 clubes disputarão a competição no ano que vem.

O que aconteceu

Jequié-BA, São José-RS e Ferroviário-CE garantiram as últimas vagas. O time baiano se classificou após o Bahia garantir lugar na Libertadores, enquanto os outros dois venceram a Copa FGF e a Copa Fares Lopes, respectivamente.

O sudeste é a região do país que terá mais representantes: 27. O Nordeste aparece logo atrás, com 26. O Centro-Oeste, com apenas 10, aparece como a região com menos times classificados.