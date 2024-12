Neto vê reforços como trunfos do Corinthians: 'Ninguém sabia que existiam'

Ídolo do Corinthians, Neto avaliou quais foram os trunfos para a virada de chave que levou o time à próxima edição da Libertadores. Segundo o ídolo do clube paulista, as chegadas de Fabinho Soldado e de reforços "desconhecidos" fizeram o cenário mudar.

O que me chama mais atenção é o tempo muito pequeno que o Fabinho Soldado teve para contratar os jogadores na janela e, ao mesmo tempo, conseguir fazer os contratos, trazer jogadores que nem sabíamos que existiam... Carrillo, André Ramalho, Memphis, Alex Santana. O time encaixou de um jeito tão legal. A chegada do Carrillo, o entendimento do Garro, o artilheiro do Campeonato. Isso antes não acontecia por causa da fragilidade do time. Neto, no troféu Mesa Redonda

Futebol brasileiro e técnico da seleção

Neto vê o futebol brasileiro em um momento de "involução". O ex-jogador citou atletas como Dunga e Mauro Silva para explicar a sua avaliação.